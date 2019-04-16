2019-04-16T16:29:04+03:00
Общество

В Тамбове подросток из-за конфликта с одноклассниками ушел из дома

Полицейские выяснят, что происходит в школе, где учится мальчик
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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С мальчиком и его мамой провели беседуС мальчиком и его мамой провели беседу
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В Тамбове 11-летний мальчик ушел из дома из-за конфликтной ситуации в школе, где он учится. Как сообщили в УМВД России по Тамбовской области, ночью в дежурную часть УМВД России по городу Тамбову обратилась женщина с просьбой помочь найти сына. По ее словам ребенок не вернулся с прогулки. После неудачных попыток найти его самостоятельно женщина забила тревогу и обратилась в полицию. На поиски подростка подняли весь личный состав городского управления. Фотоориентировка с приметами потерявшегося была у каждого сотрудника. Вскоре полицейские нашли ребенка на улице Советской областного центра. Беседу с ребенком и его мамой провел начальник УМВД России по г. Тамбову Владислав Краснослободцев. Выяснилось, что у школьника есть конфликт с его одноклассниками и что он не хотел огорчать рассказами о случившемся маму. Подросток решил переночевать у друга, а телефон он забыл дома.

- В настоящее время по данному факту проводится проверка, - сообщили в УМВД России по Тамбовской области. - В ближайшие дни будет организовано проведение профилактических мероприятий, направленных на недопущение самовольных уходов, а также противоправных действий как по месту обучения, так и по месту жительства подростка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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