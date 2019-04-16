«Тамбовский бекон» должен за гибель рыбы 6 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 16:00 2019-04-16T16:00:29+03:00

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Прокуратура Сампурского района через суд намерены взыскать в предприятия «Тамбовский бекон» ущерб, причиненный массовой гибелью рыбы в пруду. ЧП произошло в апреле 2018 года в пруду Сергунцы (Ромашенский), расположенном на реке Антюшевка вблизи села Ивановка Сампурского района. В ходе административного расследования выяснилось, что вредные для обитателей стоки поступали с близлежащих полей.

За несколько месяцев до гибели рыбы, в декабре 2017 года, было установлено, что ООО «Тамбовский бекон» выносило неочищенные сточные воды от свиноводческого комплекса, расположенного в 3-х км юго-западней села Ивановка с лагун при помощи перекачивающих механизмов (насосов) по шлангам на поля, за что предприятие привлекли к административной ответственности. Из-за осадков и быстрого таяния снега весной 2018 года стоки попали в водоем, что привело к гибели рыбы. За это ООО «Тамбовский бекон» оштрафовали. Теперь прокуратура требует возмещения причиненного вреда.

- Согласно произведенным расчетам, размер ущерба, причиненного водным биоресурсам руслового пруда на реке Антюшевка в результате гибели рыбы, составляет более 6 миллионов рублей, - рассказали в прокуратуре Тамбовской области. - По закону юридическое лицо обязано полностью возместить ущерб. Прокуратура Сампурского района направила в суд исковое заявление о взыскании с ООО « Тамбовский бекон» в пользу Российской Федерации 6 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU