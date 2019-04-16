2019-04-16T14:59:57+03:00
Происшествия

Столичный наркополицейский раскладывал по Тамбову героин

На «дело» его отправила 31-летняя знакомая, которая вместе с мужчиной вскоре отправится под суд
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Наркотики планировали спрятать в тайникиНаркотики планировали спрятать в тайники
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В Тамбове завершили расследование уголовного дела в отношении распространителей наркотиков. Причем одним из обвиняемых в нем является теперь уже бывший сотрудник отдела по контролю за оборотом наркотиков одного из подразделений органов внутренних дел Москвы. На момент совершения преступления 38-летний столичный наркополицейский находился в отпуске в Тамбове. 31-летняя знакомая, ранее судимая за преступления связанные с наркотиками, попросила мужчину помочь ей в распространении наркотиков и получила его согласие.

По версии следствия, в сентябре прошлого года женщина расфасовала героин в несколько свертков, четыре из которых передала их полицейскому, для того, чтобы он сделал тайники-закладки в Тамбове и Тамбовском районе. Остальные наркотики тамбовчанка спрятала дома в барабане стиральной машины. После того, как мужчина сделал «закладки» в районе улиц Гастелло и Елецкой города Тамбова, подробные описания и фотографии мест нахождения тайников он направил своей знакомой.

- Однако осуществить сбыт наркотиков обвиняемым не удалось, так как их дальнейшие действия пресекли сотрудники УНК УМВД России по Тамбовской области, рассказали в СУ СКР по региону. - В настоящее время уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере) направлено на рассмотрение в суд. Обвиняемый уже уволен из органов внутренних дел по виновному основанию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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