2019-04-16T14:35:35+03:00
Общество

Расходы тамбовских чиновников «не сошлись» с доходами

Сотрудники мэрии покупали дорогостоящие квартиры, но не смогли объяснить, откуда они взяли деньги
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Поделиться:
Зарабатывают чиновники немного, а тратят - миллионыЗарабатывают чиновники немного, а тратят - миллионыФото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Изменить размер текста:

Стали известны результаты прокурорской проверки, в ходе которой устанавливали правильность и полноту сведений, указанных чиновниками городской администрации с своих декларациях о доходах за 2017 год.

Как выяснили в прокуратуре Ленинского района, в этот период одна из женщин- руководителей комитета мэрии (имя которой не называется) приобрела в собственность дорогостоящее жилье — квартиру стоимостью 3 миллиона 807 тысяч рублей.

При этом, согласно декларациям руководителей комитетов городской администрации, их годового дохода не хватит на такие дорогостоящие покупки.

Так, в 2017 году председатель комитета потребительского рынка товаров и услуг Оксана Ларкина заработала 664 тысячи рублей, председатель комитета по молодежной политике, физкультуре и спорту Людмила Горбунова — 668 тысяч рублей, председатели комитета по имуществу Анна Курманова и комитета архитектуры, развития и реконструкции Надежда Лошакова указали доход 968 и 965 тысяч рублей соответственно.

В качестве источника средств, за которые было приобретено дорогостоящее жилье чиновница указала ипотечный кредит почти в 2,5 миллиона рублей, еще 1,3 миллиона ей якобы подарили родители мужа. Но факт получения такого «подарка» в прокуратуре подвергли сомнению.

- Выяснилось, что родители супруга являются пенсионерами и никакого дополнительного дохода не имеют, - рассказали в прокуратуре Тамбовской области. - Аналогичные факты установлены при проверке достоверности представленных сведений о расходах другой муниципальной служащей администрации города. На основании информации прокурора Ленинского района города Тамбова и.о. главы администрации области приняты решения об осуществлении процедур контроля за расходами указанных муниципальных служащих.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тамбовской области один охотник застрелил другого
Столичный наркополицейский раскладывал по Тамбову героин
Тамбовские школьники в День детских организаций получат право бесплатного проезда
В тамбовском техуниверситете пройдут антитеррористические учения
Ребята из тамбовской школы-интерната заняли первое место на Всероссийских соревнованиях по футболу
В Тамбове в пятый раз пройдет субботник на Студенце
Тамбовские полиатлонисты из Державинского вуза стали первыми на Кубке мира
72-летний тамбовчанин на велосипеде погиб под колесами легковушки
На 18-летнего жителя Тамбовщины, решившего покататься на автомобиле отца, завели уголовное дело
В Тамбове женщина за рулем «Renault Logan» врезалась в столб
Тамбовскую «Росхимзащиту» оштрафовали на 300 тысяч рублей
В этом году на Тамбовщине построят десять спортплощадок для подготовки к ГТО
В Тамбове по генетическому материалу криминалисты вычислили преступника
28 апреля в Тамбове состоится Пасхальный крестный ход
В Тамбове на Пролетарской иномарка сбила пешехода
18 групп выступят на рок-фестивале «Чернозем» в Тамбове: полная программа
Отопление в Тамбове собираются отключить 19 апреля
За 3 месяца у 59 человек выявили ВИЧ, у 2 - корь: какими еще инфекциями заражаются тамбовчане?
Тамбовчанин, ставший лучшим кондитером России, получил денежную премию
Тамбовскому студенту вернули мобильник, который украл пенсионер
Магазин в Тамбовском районе торговал подделками известных брендов
В котовских гаражах обнаружили часть артиллерийского снаряда
Мичуринцы смогут увидеть каски времен Второй Мировой войны
Приложение «Сбербанк Онлайн» сэкономит время клиентов на обращениях в банк
Полицейские задержали мошенника, обманувшего тамбовчанина
В Тамбове обворовали гаражи на улице Северо-Западной