Расходы тамбовских чиновников «не сошлись» с доходами

СЕГОДНЯ 14:35 2019-04-16T14:35:35+03:00

Сотрудники мэрии покупали дорогостоящие квартиры, но не смогли объяснить, откуда они взяли деньги

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Стали известны результаты прокурорской проверки, в ходе которой устанавливали правильность и полноту сведений, указанных чиновниками городской администрации с своих декларациях о доходах за 2017 год.

Как выяснили в прокуратуре Ленинского района, в этот период одна из женщин- руководителей комитета мэрии (имя которой не называется) приобрела в собственность дорогостоящее жилье — квартиру стоимостью 3 миллиона 807 тысяч рублей.

При этом, согласно декларациям руководителей комитетов городской администрации, их годового дохода не хватит на такие дорогостоящие покупки.

Так, в 2017 году председатель комитета потребительского рынка товаров и услуг Оксана Ларкина заработала 664 тысячи рублей, председатель комитета по молодежной политике, физкультуре и спорту Людмила Горбунова — 668 тысяч рублей, председатели комитета по имуществу Анна Курманова и комитета архитектуры, развития и реконструкции Надежда Лошакова указали доход 968 и 965 тысяч рублей соответственно.

В качестве источника средств, за которые было приобретено дорогостоящее жилье чиновница указала ипотечный кредит почти в 2,5 миллиона рублей, еще 1,3 миллиона ей якобы подарили родители мужа. Но факт получения такого «подарка» в прокуратуре подвергли сомнению.

- Выяснилось, что родители супруга являются пенсионерами и никакого дополнительного дохода не имеют, - рассказали в прокуратуре Тамбовской области. - Аналогичные факты установлены при проверке достоверности представленных сведений о расходах другой муниципальной служащей администрации города. На основании информации прокурора Ленинского района города Тамбова и.о. главы администрации области приняты решения об осуществлении процедур контроля за расходами указанных муниципальных служащих.

ИСТОЧНИК KP.RU