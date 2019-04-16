2019-04-16T14:02:51+03:00
Общество

Тамбовские школьники в День детских организаций получат право бесплатного проезда

«Льгота» будет действовать 18 мая только для организованных групп детей в сопровождении руководителя
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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18 мая центр Тамбова отдадут детям18 мая центр Тамбова отдадут детям
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В Тамбове 18 мая запланировано проведение Дня детских организаций. Мероприятие стартует в 10 часов утра на площади Ленина, где состоится парад. Потом его участники пройдут по улице Рахманинова на набережную к площади Музыки, где для школьников будут работать тематические праздничные площадки под названием «#Детствообъединяет».

Праздничные мероприятия в этот день пройдут на нескольких городских территориях — у «Центра дополнительного образования детей» на улице Гастелло, 32а, ДК «Знамя труда», школ и лицеев. В День детских организаций центр Тамбова перекроют для движения автомобилистов, а общественный транспорт пустят по другим схемам.

Кстати, согласно постановлению администрации города Тамбова, 18 мая с 8 до 14 часов, школьники в составе организованных групп в сопровождении руководителя, смогут совершать поездки в общественном транспорте бесплатно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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