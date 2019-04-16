2019-04-16T13:30:26+03:00
Общество

В тамбовском техуниверситете пройдут антитеррористические учения

Жителей областного центра призывают с пониманием отнестись к возникновению возможных временных неудобств
Ксения АЛЕШИНА
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Тамбовские полицейские 18 апреля с 15:00 до 17:00 проведут антитеррористические учения на базе Тамбовского государственного технического университета, расположенного на улице Мичуринской, 112, корпус Д.

Во время учений силовики отработают первоочередные мероприятия по пресечению террористических актов. При этом оцепление территории будет проводиться частично.

- УМВД России по городу Тамбову предупреждает население о возможных временных неудобствах и усиленных мерах безопасности в данный промежуток времени, - прокомментировали в пресс-службе тамбовского УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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