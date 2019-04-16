В Тамбове в пятый раз пройдет субботник на Студенце

СЕГОДНЯ 12:50 2019-04-16T12:50:00+03:00

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В Тамбове состоится традиционный субботник на берегах реки Студенец. Как рассказали организаторы мероприятия, в этом году общественники и неравнодушные тамбовчане будут убираться на территории от Замятинского моста до места, где построили торгово-развлекательный центр.

Несколько лет назад здесь уже убирались, но берега здесь снова сильно замусорили. Сбор участников субботника состоится 20 апреля в 11 часов у Замятинского моста (по Рассказовскому шоссе). Присоединиться к акции могут все желающие.

- Перчатки и мусорные пакеты участники уборки получат на месте, - говорит один из организаторов субботника Алексей Селиванов. - Наличие собственного инвентаря (лопаты, грабли) приветствуется, но обязательным условием не является. Мы ждем всех!

ИСТОЧНИК KP.RU