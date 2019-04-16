В Тамбове в пятый раз пройдет субботник на Студенце
В Тамбове состоится традиционный субботник на берегах реки Студенец. Как рассказали организаторы мероприятия, в этом году общественники и неравнодушные тамбовчане будут убираться на территории от Замятинского моста до места, где построили торгово-развлекательный центр.
Несколько лет назад здесь уже убирались, но берега здесь снова сильно замусорили. Сбор участников субботника состоится 20 апреля в 11 часов у Замятинского моста (по Рассказовскому шоссе). Присоединиться к акции могут все желающие.
- Перчатки и мусорные пакеты участники уборки получат на месте, - говорит один из организаторов субботника Алексей Селиванов. - Наличие собственного инвентаря (лопаты, грабли) приветствуется, но обязательным условием не является. Мы ждем всех!
ИСТОЧНИК KP.RU