2019-04-16T12:00:14+03:00
Происшествия

72-летний тамбовчанин на велосипеде погиб под колесами легковушки

Авария со смертельным исходом произошла в Мичуринске
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Пожилой мужчина погиб на местеПожилой мужчина погиб на местеФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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Авария, в которой погиб пожилой мужчина-велосипедист, произошла 15 апреля в 20 часов 20 минут на улице Пролетарской в районе дома №17 города Мичуринска. Как сообщили в региональном УГИБДД, 26-летний водитель автомобиля «Lada Priora» наехал на 72-летнего пенсионера, управлявшего велосипедом.

- В результате аварии мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия, - сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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