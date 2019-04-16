72-летний тамбовчанин на велосипеде погиб под колесами легковушки
Авария со смертельным исходом произошла в Мичуринске
Пожилой мужчина погиб на местеФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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Авария, в которой погиб пожилой мужчина-велосипедист, произошла 15 апреля в 20 часов 20 минут на улице Пролетарской в районе дома №17 города Мичуринска. Как сообщили в региональном УГИБДД, 26-летний водитель автомобиля «Lada Priora» наехал на 72-летнего пенсионера, управлявшего велосипедом.
- В результате аварии мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия, - сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU