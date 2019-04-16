В Тамбове женщина за рулем «Renault Logan» врезалась в столб
Автоледи потребовалась медицинская помощь
Авария произошла на МонтажниковФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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ДТП произошло 15 апреля примерно в 7:40 на улице Монтажников в районе дома №4 города Тамбова. Автомобиль «Renault Logan», 37-летняя женщина-водитель которого не справилась с управлением, выехала за пределы проезжей части и наехала на опору троллейбусных линий.
- В результате ДТП женщина получила ранения и была доставлена в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки города Тамбова, - прокомментировали в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU