На 18-летнего жителя Тамбовщины, решившего покататься на автомобиле отца, завели уголовное дело

СЕГОДНЯ 11:43 2019-04-16T11:46:03+03:00

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15 апреля в дежурную часть обратился 63-летний житель села Гостеевка Мичуринского района. Мужчина заявил, что у него угнали автомобиль. Прибывшие полицейские опросили автовладельца. Как выяснили стражи порядка, 13 апреля 63-летний хозяин дома употреблял спиртные напитки вместе со своим 18-летним сыном. Около 23 часов, воспользовавшись тем, что отец заснул, молодой человек открыл незапертую дверцу "ВАЗа 2104" и выехал со двора.

- Покатавшись ночью по окрестностям и подвергая опасности возможных пешеходов и других автовладельцев, так как парень находился за рулем в нетрезвом состоянии, нарушитель был остановлен и задержан сотрудниками спецбатальона УГИБДД, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области. - Он признал вину.

Полицейские возбудили в отношении молодого человека уголовное дело по статье 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем».

ИСТОЧНИК KP.RU