2019-04-16T11:02:00+03:00
Общество

Тамбовскую «Росхимзащиту» оштрафовали на 300 тысяч рублей

Предприятие обвинили в недобросовестной конкуренции
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

11 апреля 2019 года Тамбовское УФАС России привлекло ОАО «Корпорация «Росхимзащита» к административной ответственности за совершениенедобросовестной конкуренции на рынке фильтров-поглотителей.

- Установлено, что ОАО «Корпорация «Росхимзащита» направило информационные письма в адреса органов власти и хозяйствующих субъектов о том, что фильтр–поглотитель ФП-300УБ» (производитель АО «ЭНПО «Неорганика») обладает значительно лучшими характеристиками в сравнении с их аналогом – ФП-300 (производитель ОАО «ЭХМЗ им. Н.Д. Зелинского), - рассказали в УФАС по Тамбовской области. - АО «ЭНПО «Неорганика» входит в одну группу лиц с ОАО «Корпорация «Росхимзащита».

Во время разбирательства ОАО «Корпорация «Росхимзащита» документально не смогло подтвердить, что фильтр – поглотитель ФП-300УБ действительно обладает значительно лучшими характеристиками в сравнении с их аналогом ФП-300. Антимонопольная служба расценила действия ОАО «Корпорация «Росхимзащита» по некорректному сравнению фильтров-поглотителей и по распространению ложной информации как акт недобросовестной конкуренции. По мнению УФАС, это может причинить убытки конкуренту - ОАО «ЭХМЗ им. Н.Д. Зелинского». В качестве наказания за совершение недобросовестной конкуренции предприятию назначили штраф в размере 300 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тамбовской области один охотник застрелил другого
Столичный наркополицейский раскладывал по Тамбову героин
Расходы тамбовских чиновников «не сошлись» с доходами
Тамбовские школьники в День детских организаций получат право бесплатного проезда
В тамбовском техуниверситете пройдут антитеррористические учения
Ребята из тамбовской школы-интерната заняли первое место на Всероссийских соревнованиях по футболу
В Тамбове в пятый раз пройдет субботник на Студенце
Тамбовские полиатлонисты из Державинского вуза стали первыми на Кубке мира
72-летний тамбовчанин на велосипеде погиб под колесами легковушки
На 18-летнего жителя Тамбовщины, решившего покататься на автомобиле отца, завели уголовное дело
В Тамбове женщина за рулем «Renault Logan» врезалась в столб
В этом году на Тамбовщине построят десять спортплощадок для подготовки к ГТО
В Тамбове по генетическому материалу криминалисты вычислили преступника
28 апреля в Тамбове состоится Пасхальный крестный ход
В Тамбове на Пролетарской иномарка сбила пешехода
18 групп выступят на рок-фестивале «Чернозем» в Тамбове: полная программа
Отопление в Тамбове собираются отключить 19 апреля
За 3 месяца у 59 человек выявили ВИЧ, у 2 - корь: какими еще инфекциями заражаются тамбовчане?
Тамбовчанин, ставший лучшим кондитером России, получил денежную премию
Тамбовскому студенту вернули мобильник, который украл пенсионер
Магазин в Тамбовском районе торговал подделками известных брендов
В котовских гаражах обнаружили часть артиллерийского снаряда
Мичуринцы смогут увидеть каски времен Второй Мировой войны
Приложение «Сбербанк Онлайн» сэкономит время клиентов на обращениях в банк
Полицейские задержали мошенника, обманувшего тамбовчанина
В Тамбове обворовали гаражи на улице Северо-Западной