Тамбовскую «Росхимзащиту» оштрафовали на 300 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 10:59 2019-04-16T11:02:00+03:00

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11 апреля 2019 года Тамбовское УФАС России привлекло ОАО «Корпорация «Росхимзащита» к административной ответственности за совершениенедобросовестной конкуренции на рынке фильтров-поглотителей.

- Установлено, что ОАО «Корпорация «Росхимзащита» направило информационные письма в адреса органов власти и хозяйствующих субъектов о том, что фильтр–поглотитель ФП-300УБ» (производитель АО «ЭНПО «Неорганика») обладает значительно лучшими характеристиками в сравнении с их аналогом – ФП-300 (производитель ОАО «ЭХМЗ им. Н.Д. Зелинского), - рассказали в УФАС по Тамбовской области. - АО «ЭНПО «Неорганика» входит в одну группу лиц с ОАО «Корпорация «Росхимзащита».

Во время разбирательства ОАО «Корпорация «Росхимзащита» документально не смогло подтвердить, что фильтр – поглотитель ФП-300УБ действительно обладает значительно лучшими характеристиками в сравнении с их аналогом ФП-300. Антимонопольная служба расценила действия ОАО «Корпорация «Росхимзащита» по некорректному сравнению фильтров-поглотителей и по распространению ложной информации как акт недобросовестной конкуренции. По мнению УФАС, это может причинить убытки конкуренту - ОАО «ЭХМЗ им. Н.Д. Зелинского». В качестве наказания за совершение недобросовестной конкуренции предприятию назначили штраф в размере 300 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU