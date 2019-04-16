В этом году на Тамбовщине построят десять спортплощадок для подготовки к ГТО

СЕГОДНЯ 10:34 2019-04-16T10:34:47+03:00

Из федеральной казны на эти цели выделят более 28,6 миллиона рублей

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Как сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области, в течение 2019 года в регионе построят десять спортплощадок для подготовки населения к выполнению нормативов ГТО в рамках нацпроекта «Демография». Они появятся в Тамбове, Тамбовском районе, Мичуринске и Мичуринском районе, Моршанске и Моршанском районе, городах Кирсанов, Котовск, Рассказово, Уварово.

Строительство одной площадки обойдется в 3-3,5 миллиона рублей. Всего же из федерального бюджета будет выделено 28,6 миллиона рублей. На условиях софинансирования к этой сумме добавят средства и из других источников.

- Площадка ГТО представляет собой спортивный комплекс, оснащенный необходимым оборудованием для подготовки и выполнения нормативов. Это турники разных уровней и высоты, скамьи для пресса и наклона, сектора для прыжков в длину, для подъема гири и тренажеры, - отмечает начальник управления по физической культуре и спорту области Михаил Белоусов.

ИСТОЧНИК KP.RU