28 апреля в Тамбове состоится Пасхальный крестный ход
28 апреля в православный праздник Светлого Христова Воскресения в Тамбове состоится традиционный крестный ход. Как сообщает пресс-служба Тамбовской епархии, начало шествия запланировано на 15 часов, колонна пройдет от Покровского собора города Тамбова до Вознесенского женского монастыря.
- Крестный ход возглавит митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий, - говорят в епархии. - В праздничном шествии примут участие священнослужители Тамбовской епархии и прихожане храмов города.
Как обычно в этот день в городе введут ограничения на стоянку и передвижение автомобилей. График перекрытий улиц станет известен позднее.
ИСТОЧНИК KP.RU