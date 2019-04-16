2019-04-16T09:52:35+03:00
Общество

28 апреля в Тамбове состоится Пасхальный крестный ход

Начало шествия запланировано на 15 часов
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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28 апреля в православный праздник Светлого Христова Воскресения в Тамбове состоится традиционный крестный ход. Как сообщает пресс-служба Тамбовской епархии, начало шествия запланировано на 15 часов, колонна пройдет от Покровского собора города Тамбова до Вознесенского женского монастыря.

- Крестный ход возглавит митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий, - говорят в епархии. - В праздничном шествии примут участие священнослужители Тамбовской епархии и прихожане храмов города.

Как обычно в этот день в городе введут ограничения на стоянку и передвижение автомобилей. График перекрытий улиц станет известен позднее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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