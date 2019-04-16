В Тамбове на Пролетарской иномарка сбила пешехода
62-летнего мужчину отвезли в больницу с места ДТП
Пешеход получил телесные поврежденияФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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Авария произошла 15 апреля в 7:15 на улице Пролетарской около дома № 363 «Б» города Тамбова. Автомобиль «Daewoo», за рулем которого находился 43-летний водитель, сбил 62-летнего мужчину, переходившего проезжую часть дороги вне зоны действия пешеходного перехода.
Как сообщает УГИБДД по Тамбовской области, пешехода с полученными телесными повреждениями на автомобиле скорой медицинской помощи доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки.
ИСТОЧНИК KP.RU