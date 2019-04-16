В Тамбове по генетическому материалу криминалисты вычислили преступника

СЕГОДНЯ 10:16 2019-04-16T10:18:41+03:00

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В областном центре полицейские раскрыли преступление, произошедшее почти девять месяцев назад. Так, в августе 2018 года на улице Франко возле дома №6 вечером общались двое молодых людей. В какой-то момент к парням подошел неизвестный и достал из кармана нож.

- Молодые люди даже не успели опомниться, как получили по несколько ударов ножом. 24-летний тамбовчанин получил резаное ранение предплечья и кисти, а его 25-летнему приятелю злоумышленник нанес колотое ранение грудной клетки, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области. - Потерпевшие были отправлены в одну из больниц города.

Очевидцы произошедшего позвонили в скорую помощь и полицию. Стражи порядка опросили раненых и свидетелей поножовщины. И выяснили, что на молодых людей напал высокий мужчина плотного телосложения на вид около 40-45 лет, который в возникшей потасовке потерял сланец.

Эксперты криминалисты изъяли обувь и отправили на экспертизу. При тщательном исследовании в лаборатории были обнаружены клетки кожи и выделена генетическая информация злоумышленника, которую поместили в базу данных.

В феврале при проверке по базе данных лиц, совершивших тяжкие преступления на территории Тамбовской области, были обнаружены совпадения генотипа. Оказалось, что злоумышленник совершил схожее тяжкое преступление и был задержан полицейскими.

- После предъявления генетических доказательств мужчина дал признательные показания, рассказав, что именно он ранил двух граждан в Тамбове. Его вина была установлена, - отметили в полиции. - В настоящее время задержанный ожидает решения суда, после чего понесет заслуженное наказание.

ИСТОЧНИК KP.RU