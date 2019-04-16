18 групп выступят на рок-фестивале «Чернозем» в Тамбове: полная программа

СЕГОДНЯ 09:13 2019-04-16T09:14:22+03:00

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Организаторы пятого юбилейного рок-фестиваля «Чернозем» опубликовали полную программу выступлений всех коллективов по дням и часам. 9, 10 и 11 августа на площадке у Татарского вала под Тамбовом выступят 18 рок-групп.

Так, в первый день фестиваля, 9 августа, поклонники рок-музыки увидят и услышат группы Температура Тела, FPG, Louna, Ария, Вадим Самойлов и Алиса.

10 августа выступят Анимация, Северный Флот, Amatory, 25/17, Пикник и Гарик Сукачtв. В заключительный день,

11 августа, участниками «Чернозема» станут Обе-Рек, Мураками, П***офильмы, Княzz, BrainStorm и Мумий Тролль

. - Фестиваль «Чернозем» - не только самое душевное, но и самое масштабное туристическое событие года. «Рокеры» со всей страны уже активно занимаются организацией автобусных туров в Тамбов. На сегодняшний день это Богисоглебск, Брянск, Воронеж, Кострома, Ярославль, Иваново, Владимир, Москва, Нижний Новгород, Пенза, Тула, Самара, Саратов, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

В прошлом году на «Чернозем», по данным ведомства, приехали около 40 тысяч зрителей со всей страны и зарубежья. После трех дней праздника любители рок-музыки оставили тысячи восторженных отзывов и слов благодарности в соцсетях.

- Как один из самых значимых, перспективных и интересных проектов в сфере событийного туризма, рок-фестиваль «Чернозем» проходит при организационной и финансовой поддержке администрации Тамбовской области и лично губернатора Александра Никитина, - отметили в Тамбовском "белом доме".

Изображение с сайта администрации Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU