За 3 месяца у 59 человек выявили ВИЧ, у 2 - корь: какими еще инфекциями заражаются тамбовчане?

СЕГОДНЯ 17:58 2019-04-15T18:01:49+03:00

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84 тысячи 975 случаев инфекционных заболеваний зарегистрировали специалисты в Тамбовской области в первом квартале 2019 года. Более 90% населения заболели ОРВИ. Грипп подхватили 280 человек, пневмонию - 1 тысяча 329.

- В этом году зарегистрировано по 1 случаю дизентерии, острого вирусного гепатита Е, болезни Лайма, 2 случая кори, 3 случая лихорадки Денге, 11 случаев коклюша, которые не регистрировалась в аналогичный период 2018 года, - сообщает управление Роспотребнадзора по Тамбовской области.

Острым вирусным гепатитом А на Тамбовщине заболели 2 человека, острым вирусным гепатитом С - 3, ветряной оспой - 1 тысяча 513 человек, геморрагической лихорадкой с почечным синдромом - 8 человек, инфекционным мононуклеозом - 7.

Туберкулез выявили у 66 человек, сифилис - у 8, ВИЧ-инфекцию - у 59 человек, скарлатину - у 78, педикулез - у 69, чесотку - у 31, лямблиоз - у 15, микроспорию - у 79, аскаридоз - у 5, энтеробиоз - у 98, менингококковую инфекцию и токсокароз - у 2, описторхоз - у 3, гонококковую инфекцию - у 5.

Сальмонеллезом заболели 28 человек, острыми кишечными инфекциями неустановленной этиологии - 647, острыми кишечными инфекциями установленной этиологии - 397.

В целом, по данным регионального Роспотребнадзора, с января по март эпидемиологическая обстановка в Тамбовской области оставалась стабильной.

ИСТОЧНИК KP.RU