Тамбовчанин, ставший лучшим кондитером России, получил денежную премию

СЕГОДНЯ 17:44 2019-04-15T17:45:45+03:00

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В Доме Правительства на расширенном заседании коллегии министр труда и социальной защиты России Максим Топилин наградил победителей всероссийского конкурса профмастерства «Лучший по профессии». Так, в номинации «Лучший кондитер» первое место занял тамбовчанин Александр Боярский.

Напомним, что лучшего кондитера страны определяли в прошлом году в тамбовском колледже торговли, общественного питания и сервиса. Организаторами конкурса выступили Министерство труда и социальной защиты РФ, а также региональные управления труда и занятости, образования и науки, промышленности и торговли.

- В соревнованиях кондитеров приняли участие 17 человек из 16 регионов России. В течение двух дней они проходили теоретические и практические испытания. Победителем был признан тамбовчанин Александр Боярский. Он приготовил торт и пирожные на новогоднюю тематику. Вместе с дипломом за первое место Александр стал обладателем денежной премии в размере 300 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU