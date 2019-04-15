Тамбовскому студенту вернули мобильник, который украл пенсионер

СЕГОДНЯ 17:15 2019-04-15T17:15:02+03:00

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В Тамбове за минувшие сутки полицейские раскрыли кражу, совершенную 27 марта в поликлинике на улице Московской. В коридоре 22-летний студент случайно забыл свой сотовый телефон марки «LG». Молодой человек вернулся назад, но мобильник не нашел.

Потерпевший обратился в ближайший отдел полиции. Стражи порядка выехали на место кражи и опросили возможных свидетелей, а также изъяли записи с камер видеонаблюдения. В итоге выяснилось, что к краже причастен неизвестный мужчина.

В ходе розыска полицейские установили, что телефон украл 70-летний пенсионер. В отделе полиции сознался в содеянном и пояснил, что пользовался мобильным сам. Телефон был изъят и возвращен законному владельцу.

- Выяснилось, что задержанный ранее уже совершал схожие кражи. В настоящий момент в отношении данного лица возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 Уголовного кодекса РФ «Кража», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU