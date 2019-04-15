Магазин в Тамбовском районе торговал подделками известных брендов

СЕГОДНЯ 16:45 2019-04-15T16:45:06+03:00

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Во время операции «Контрафакт» сотрудники управления экономической безопасности УМВД области совместно со своими коллегами из ОМВД по Тамбовскому районе выявили, что в магазине «Шмотка» в поселке Строитель продавали поддельные товары под логотипами известных брендов.

Полицейские сделали контрольную закупку одежды и часов с логотипами «ADIDAS», «REEBOK», «NIKE», «COLUMBIA», «ROLEX», «TISSOT», «CALVIN KLEIN» и «RADO». Сотрудники торговой точки не смогли ответить на вопрос, есть ли у магазина соглашение с правообладателем на реализацию товаров данных брендов.

- Все изъятые в магазине «Шмотка» товары были отправлены на экспертизу в Москву. Экспертиза вынесла заключение о том, что все они контрафактные. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 180 УК РФ «Незаконное использование товарного знака». Сумма ущерба, нанесенного правообладателю, составила 474738 рублей, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU