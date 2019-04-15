В котовских гаражах обнаружили часть артиллерийского снаряда

СЕГОДНЯ 16:17 2019-04-15T16:17:53+03:00

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В гаражном массиве Котовска владелец гаража, стоящего недалеко от завода нетканых материалов, нашел часть артиллерийского снаряда. Бдительный мужчина сразу же сообщил об этом в полицию.

На место незамедлительно прибыли сотрудники отделения ОМВД по городу Котовску, пожарный расчет из пожарно-спасательной части № 9, бригада скорой помощи и сотрудники газовой службы. Последние подтвердили, что поблизости отсутствуют какие-либо газоснабжающие коммуникации. Полицейские оцепили территорию, а также эвакуировали из опасной зоны владельцев других гаражей.

- Опасный предмет осмотрели кинолог с собакой: были выявлены тип и внешнее состояние боеприпаса, при этом служебная собака снаряд как боеспособный не определила. После этого на место прибыли взрывотехник и сотрудники ОМОН, которые в спецэкипировке забрали снаряд и обеспечили его транспортировку на экспертизу, которая определит, опасен ли он, после чего предмет уничтожат, - сообщает пресс-служба администрации города Котовска.

Фото: ИА «ПроКотовск»

ИСТОЧНИК KP.RU