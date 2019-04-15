Мичуринцы смогут увидеть каски времен Второй Мировой войны
В преддверии Дня Великой Победы в Мичуринске пройдут тематические мероприятия. Одно из них – выставка «История стального шлема (каски) во Второй Мировой войне». Ее организуют Международная ассоциация коллекционеров и инициативная группа пограничников наукограда и Мичуринского района.
Выставка откроется 19 апреля в 13:00 в литературно-музыкальном музее (Дом князей Голицыных). Перед собравшимися выступит один из ее организаторов - член Международной ассоциации коллекционеров Владимир Шилов, который проведет несколько лекций (в 10, 11 и 12 часов).
- Организаторы обещают поделиться с посетителями выставки увлекательной историей возникновения и использования касок СССР, стран антигитлеровской коалиции, Германии и ее союзников. Помимо шлемов в коллекции будут представлены уникальные предметы обмундирования, знаки, документы участников самой кровопролитной в мировой истории войны, - сообщает пресс-служба администрации города Мичуринска.
Добавим, что ознакомиться с экспозициями выставки можно будет до 19 мая.
ИСТОЧНИК KP.RU