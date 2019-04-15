2019-04-15T15:15:52+03:00
Общество

Приложение «Сбербанк Онлайн» сэкономит время клиентов на обращениях в банк

В мобильном приложении появилась возможность настраивать уведомления об операциях и менять номер телефона, к которому привязана карта
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Сервис уведомлений входит в услугу «Мобильный банк» и позволяет клиентам Сбербанка получать оповещения о совершаемых операциях по картам на телефон. Теперь чтобы подключить или отключить уведомления, а также изменить номер телефона, к которому привязана карта, клиентам не обязательно обращаться в контактный центр, искать банкомат или идти в отделение банка — они могут сделать это в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн».

Чтобы настроить уведомления в приложении «Сбербанк Онлайн», нужно зайти в свой профиль и в «Настройках» выбрать «Уведомления по картам». По каждой карте пользователь сможет подключить или отключить уведомления (поменять тариф) и изменить номер телефона одновременно для всех привязанных к нему карт. Также есть возможность настроить способ доставки уведомлений — push или СМС.

«Сбербанк Онлайн» - одна из самых популярных услуг банка, которая востребована более чем у 76 миллионов человек. В прошлом году пользователями услуги стали 480 тыс. клиентов Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк. Более 64% клиентов ЦЧБ используют сервис – это 3,3 млн человек.

На правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU

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