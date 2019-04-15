Полицейские задержали мошенника, обманувшего тамбовчанина

СЕГОДНЯ 14:56 2019-04-15T14:56:17+03:00

Прохожий попросил у парня телефон, чтобы сделать один звонок, и убежал с мобильником в руках

Изменить размер текста: A A

Сотрудники полиции раскрыли преступление, произошедшее в Тамбове месяц назад. Так, 16 марта на улице Мичуринской неизвестный подошел к 24-летнему тамбовчанину и попросил воспользоваться его телефоном. Владелец мобильника марки «Нокиа» не стал отказывать прохожему, так как последний утверждал, что звонок очень важен. В итоге мошенник усыпил бдительность парня и, улучив момент, скрылся бегством вместе с телефоном в руках.

Стражи порядка по полученному описанию в ходе оперативно-розыскной работы задержали подозреваемого в совершении этого преступления 27-летнего мужчину и доставили в отдел полиции для дачи показаний.

- Как выяснилось, полученный мошенническим способом телефон мужчина продал неизвестному на одном из рынков областного центра. Ранее задержанный не раз попадал в поле зрения правоохранительных органов, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области.

Полицейские возбудили в отношении подозреваемого уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU