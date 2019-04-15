Под Тамбовом «КамАЗ» наехал на подростка-велосипедиста
14-летний мальчик с травмами находится в больнице
Подросток угодил под большегрузФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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Авария, в которой пострадал юный велосипедист, произошла 12 апреля в 17 часов 30 минут на улице Тамбовская в районе дома №144 города Мичуринска. По данным регионального УГИБДД 46-летний водитель автомобиля «КамАЗ-43501» выезжал с прилегающей территории и наехал на 14-летнего мальчика.
- В результате аварии ребенок получил травмы, его доставили в ТОГБУЗ «Мичуринская ЦРБ», - сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU