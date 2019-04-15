В Тамбове обворовали гаражи на улице Северо-Западной

СЕГОДНЯ 14:28 2019-04-15T14:28:41+03:00

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11 апреля в дежурную часть обратились автовладельцы из гаражного комплекса на улице Северо-Западной областного центра. Люди рассказали полицейским, что накануне некоторые гаражи оказались вскрытыми, из одного пропал велосипед и другое имущество.

Стражи порядка опросили пострадавших, изучили вскрытые гаражи, изъяли сломанные дверные запоры и замки, отпечатки пальцев и следы обуви. Все патрули были проинструктированы на розыск и задержание подозреваемых в совершении кражи.

- В этот же день сотрудники батальона ППС при патрулировании территории гаражного комплекса обратили внимание на группу молодых людей, двое из которых подходили под описание людей, подозреваемых в преступлении, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области. - Молодые люди вели себя грубо и агрессивно, было принято решение задержать их и доставить в полицию для проведения проверки. Как оказалось, молодые люди проживают рядом с местом совершения преступления и действительно оказались причастными к краже.

Сотрудники полиции возбудили в отношении 21-летнего и 33-летнего жителей Тамбова уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU