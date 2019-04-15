2019-04-15T14:28:41+03:00
Происшествия

В Тамбове обворовали гаражи на улице Северо-Западной

Полицейские поймали злоумышленников
Ирина БУРЯКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

11 апреля в дежурную часть обратились автовладельцы из гаражного комплекса на улице Северо-Западной областного центра. Люди рассказали полицейским, что накануне некоторые гаражи оказались вскрытыми, из одного пропал велосипед и другое имущество.

Стражи порядка опросили пострадавших, изучили вскрытые гаражи, изъяли сломанные дверные запоры и замки, отпечатки пальцев и следы обуви. Все патрули были проинструктированы на розыск и задержание подозреваемых в совершении кражи.

- В этот же день сотрудники батальона ППС при патрулировании территории гаражного комплекса обратили внимание на группу молодых людей, двое из которых подходили под описание людей, подозреваемых в преступлении, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области. - Молодые люди вели себя грубо и агрессивно, было принято решение задержать их и доставить в полицию для проведения проверки. Как оказалось, молодые люди проживают рядом с местом совершения преступления и действительно оказались причастными к краже.

Сотрудники полиции возбудили в отношении 21-летнего и 33-летнего жителей Тамбова уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В котовских гаражах обнаружили часть артиллерийского снаряда
Мичуринцы смогут увидеть каски времен Второй Мировой войны
Приложение «Сбербанк Онлайн» сэкономит время клиентов на обращениях в банк
Полицейские задержали мошенника, обманувшего тамбовчанина
Под Тамбовом «КамАЗ» наехал на подростка-велосипедиста
Экскурсию в дом-музей Мичурина на Тамбовщине можно заказать онлайн
20 апреля в Тамбовской области проведут праздник первоцвета
В Тамбовской области «Лада Приора» врезалась в грузовую «ГАЗель»: пострадали водители
Тамбовские старшеклассники могут побороться за стипендию
В Тамбове столкнулись две легковушки: пострадал один из водителей
Тамбовский УФАС запретил администрации Рассказово пиарить местную кондитерскую
Полицейские раскрыли кражу продуктов в тамбовском магазине
Тамбовские следователи разберутся в причинах гибели рыбы в Бондарском районе
За сутки мошенники обманули еще двух тамбовчан на 56 тысяч рублей
Жительница Тамбовской области неожиданно вернулась домой и узнала, что ее обокрали
Трассу «Тамбов - Северный обход города Тамбова» отремонтируют за 109 млн рублей
Паводок обошел Тамбовщину стороной
Мэрия Тамбова год игнорирует предписание Госохраны, обязывающее сохранить дом Теннис
Тамбовский школьник стал призёром Всероссийской олимпиады по английскому языку
Тамбовчанке вручили награду Всероссийского конкурса врачей
В Тамбове открылся фестиваль «Живая планета»
Тамбовчанка пожаловалась в полицию на сожителя, который угрожал ей ножом
В Тамбове появились в продаже транспортные карты
Мошенники пообещали тамбовчанке вернуть полмиллиона, вложенные в МММ