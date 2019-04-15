Экскурсию в дом-музей Мичурина на Тамбовщине можно заказать онлайн

СЕГОДНЯ 13:51 2019-04-15T13:51:09+03:00

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В Тамбовской области готовятся к началу нового туристического сезона. Поэтому у дома-музея Ивана Мичурина появилась своя страница в интернете.

- Чтобы узнать последние новости музейной жизни, достаточно зайти во вкладку «И.В. Мичурин» в верхнем меню на Мичуринском турпортале или перейти по ссылке. Помимо информации о музее, новостей о мероприятиях, фотоотчетов и анонсов предстоящих событий, здесь можно заказать экскурсию и познавательный квест: для этого достаточно заполнить небольшую форму внизу страницы, - сообщает пресс-служба администрации Мичуринска.

Музей Мичурина популярен у туристов в любое время года, но особенно весной, когда расцветают разнообразные растения.

- Кстати, сейчас в питомнике зацветает форзиция. Бутоны появляются раньше зелени. Растение радует обилием желтых бутонов месяц-полтора, по форме они напоминают колокольчики. Цветы - средних размеров. Когда цвет спадает, образуются плоды. Ловите момент для красивых фото!, - призывают ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU