Экскурсию в дом-музей Мичурина на Тамбовщине можно заказать онлайн
В Тамбовской области готовятся к началу нового туристического сезона. Поэтому у дома-музея Ивана Мичурина появилась своя страница в интернете.
- Чтобы узнать последние новости музейной жизни, достаточно зайти во вкладку «И.В. Мичурин» в верхнем меню на Мичуринском турпортале или перейти по ссылке. Помимо информации о музее, новостей о мероприятиях, фотоотчетов и анонсов предстоящих событий, здесь можно заказать экскурсию и познавательный квест: для этого достаточно заполнить небольшую форму внизу страницы, - сообщает пресс-служба администрации Мичуринска.
Музей Мичурина популярен у туристов в любое время года, но особенно весной, когда расцветают разнообразные растения.
- Кстати, сейчас в питомнике зацветает форзиция. Бутоны появляются раньше зелени. Растение радует обилием желтых бутонов месяц-полтора, по форме они напоминают колокольчики. Цветы - средних размеров. Когда цвет спадает, образуются плоды. Ловите момент для красивых фото!, - призывают ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU