20 апреля в Тамбовской области проведут праздник первоцвета

СЕГОДНЯ 12:54 2019-04-15T12:54:54+03:00

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В эти выходные жителей и гостей Тамбовщины приглашают в Знаменку понаблюдать за красивым природным явлением. 20 апреля в парке усадьбы Загряжских-Строгановых состоится праздник первоцвета. Посетители смогут насладиться не только весенним пейзажем, но и театрализованным действом, концертной программой.

- Парк усадьбы Загряжских-Строгановых известен своей необыкновенной красотой, которая окутывает его в весенний период - ежегодно в апреле парк устилает густой ковер из тысяч колокольчиков пролески сибирской, создавая причудливые узоры всех оттенков синего цвета. Ультрамариновое покрывало простирается вглубь аллей, кружась вокруг деревьев, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

Организаторы приготовили для гостей развлекательную программу. Будет работать выставка-продажа изделий народных умельцев, ярмарка по продаже саженцев плодовых деревьев, кустарников и растений, состоятся творческие мастер-классы. Любители литературы смогут принять участие в поэтическом конкурсе «Первоцвет открывает весну». Для детей приготовлены игровые площадки, развлечения и аттракционы, контактный зоопарк.

- Сама усадьба связана с именем Сергея Григорьевича Строганова, мецената и коллекционера картин, также со Знаменкой связывают имя жены Пушкина Натальи Гончаровой, родившейся в имении, - отмечают в региональной администрации.

Насыщенная программа ждет посетителей Знаменского краеведческого музея, который расположен в здании бывшей усадьбы Загряжских-Строгановых. В день проведения праздника там откроется выставка «Творческие хроники. Времена года». Гости смогут попасть на костюмированные экскурсии, которые будут начинаться каждый час.

Начало праздника в 10:00. Вход в парк свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU