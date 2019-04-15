В Тамбовской области «Лада Приора» врезалась в грузовую «ГАЗель»: пострадали водители
Авария случилась в Никифоровском районе
Фото: пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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В минувшую субботу, 13 апреля, в 4 часа 45 минут на 420 километре автодороги Р-22 «Каспий», проходящей на территории Никифоровского района, произошло дорожно-транспортное происшествие.
Фото: пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
- Водитель автомобиля «Лада Приора», 31-летний мужчина, не выбрал безопасную дистанцию, в результате чего допустил столкновение с движущимся в попутном направлении автомобилем «ГАЗ-3302», под управлением 23-летнего парня, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.
В результате этой аварии медики оказали помощь водителям на месте происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU