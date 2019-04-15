2019-04-15T10:59:55+03:00
Общество

Тамбовский УФАС запретил администрации Рассказово пиарить местную кондитерскую

Чиновников обязали убрать информацию о предприятии с официального сайта
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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12 апреля Тамбовское УФАС России выдало администрации города Рассказово предупреждение о прекращении признаков нарушения части 1 статьи 15 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». Поводом для выдачи предупреждения послужило обращение гражданина.

В региональном УФАС установили, что администрация города Рассказово на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» неоднократно упоминает в публикациях, посвященных поздравлениям с юбилеем жителей города Рассказово, продукцию производителя кондитерских изделий - ООО «Пирожковый цех», которая выступает в качестве подарка. Это, по мнению антимонопольной службы, приводит к поддержанию интереса к данному производителю и его продукции и продвижению на рынке.

- Указанные действия администрации города Рассказово создают неправомерные преимущества указанному хозяйствующему субъекту по сравнению с иными хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на розничном рынке кондитерских изделий, что содержит признаки нарушения условий конкуренции, - говорят в УФАС по Тамбовской области.- В соответствии с предупреждением администрация должна удалить с официального сайта информацию о предприятии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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