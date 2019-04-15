2019-04-15T11:21:32+03:00
Происшествия

В Тамбове столкнулись две легковушки: пострадал один из водителей

Авария случилась на улице Комиссара Московского
Ирина БУРЯКОВА
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Фото: пресс-служба УГИБДД по Тамбовской областиФото: пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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В минувшие выходные, 13 апреля, около 16-ти часов в Тамбове на улице Комиссара Московского, в районе дома №46, произошло дорожно-транспортное происшествие. По данным УГИБДД по Тамбовской области, водитель автомобиля «Lada Largus», 58-летний мужчина, на нерегулируемом перекрестке допустил столкновение с автомобилем «Lada Vesta», под управлением 29-летнего мужчины.

Фото: пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Фото: пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

В результате этой аварии водитель автомобиля «Lada Largus» получил телесные повреждения и на автомобиле скорой медицинской помощи был доставлен в городскую больницу имени Архиепископа Луки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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