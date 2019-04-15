2019-04-15T11:52:52+03:00
Общество

Тамбовские старшеклассники могут побороться за стипендию

Для этого ребятам надо снять видеоролик на определенную тему
Ирина БУРЯКОВА
Поделиться:
Фото: с сайта администрации Тамбовской областиФото: с сайта администрации Тамбовской области
Изменить размер текста:

Благотворительный фонд социальной помощи «Тамбовский» при поддержке администрации области объявляет о старте творческого конкурса для учеников 9-11 классов. Заявки принимаются до 17 мая.

Для участия в конкурсе необходимо снять короткий видеоролик на тему добровольчества и отправить его на электронный адрес: tbf68@mail.ru.

- В конце мая конкурсная комиссия пригласит лауреатов конкурса на торжественное подведение итогов. Победитель будет получать стипендию 3 тысячи рублей с июня по ноябрь, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Магазин в Тамбовском районе торговал подделками известных брендов
В котовских гаражах обнаружили часть артиллерийского снаряда
Мичуринцы смогут увидеть каски времен Второй Мировой войны
Приложение «Сбербанк Онлайн» сэкономит время клиентов на обращениях в банк
Полицейские задержали мошенника, обманувшего тамбовчанина
В Тамбове обворовали гаражи на улице Северо-Западной
Под Тамбовом «КамАЗ» наехал на подростка-велосипедиста
Экскурсию в дом-музей Мичурина на Тамбовщине можно заказать онлайн
20 апреля в Тамбовской области проведут праздник первоцвета
В Тамбовской области «Лада Приора» врезалась в грузовую «ГАЗель»: пострадали водители
В Тамбове столкнулись две легковушки: пострадал один из водителей
Тамбовский УФАС запретил администрации Рассказово пиарить местную кондитерскую
Полицейские раскрыли кражу продуктов в тамбовском магазине
Тамбовские следователи разберутся в причинах гибели рыбы в Бондарском районе
За сутки мошенники обманули еще двух тамбовчан на 56 тысяч рублей
Жительница Тамбовской области неожиданно вернулась домой и узнала, что ее обокрали
Трассу «Тамбов - Северный обход города Тамбова» отремонтируют за 109 млн рублей
Паводок обошел Тамбовщину стороной
Мэрия Тамбова год игнорирует предписание Госохраны, обязывающее сохранить дом Теннис
Тамбовский школьник стал призёром Всероссийской олимпиады по английскому языку
Тамбовчанке вручили награду Всероссийского конкурса врачей
В Тамбове открылся фестиваль «Живая планета»
Тамбовчанка пожаловалась в полицию на сожителя, который угрожал ей ножом
В Тамбове появились в продаже транспортные карты
Мошенники пообещали тамбовчанке вернуть полмиллиона, вложенные в МММ