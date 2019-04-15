Тамбовские старшеклассники могут побороться за стипендию

СЕГОДНЯ 11:52 2019-04-15T11:52:52+03:00

Для этого ребятам надо снять видеоролик на определенную тему

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Благотворительный фонд социальной помощи «Тамбовский» при поддержке администрации области объявляет о старте творческого конкурса для учеников 9-11 классов. Заявки принимаются до 17 мая.

Для участия в конкурсе необходимо снять короткий видеоролик на тему добровольчества и отправить его на электронный адрес: tbf68@mail.ru.

- В конце мая конкурсная комиссия пригласит лауреатов конкурса на торжественное подведение итогов. Победитель будет получать стипендию 3 тысячи рублей с июня по ноябрь, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU