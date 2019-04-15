Тамбовские старшеклассники могут побороться за стипендию
Для этого ребятам надо снять видеоролик на определенную тему
Фото: с сайта администрации Тамбовской области
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Благотворительный фонд социальной помощи «Тамбовский» при поддержке администрации области объявляет о старте творческого конкурса для учеников 9-11 классов. Заявки принимаются до 17 мая.
Для участия в конкурсе необходимо снять короткий видеоролик на тему добровольчества и отправить его на электронный адрес: tbf68@mail.ru.
- В конце мая конкурсная комиссия пригласит лауреатов конкурса на торжественное подведение итогов. Победитель будет получать стипендию 3 тысячи рублей с июня по ноябрь, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU