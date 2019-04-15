2019-04-15T10:02:02+03:00
Общество

Тамбовские следователи разберутся в причинах гибели рыбы в Бондарском районе

По факту возможного совершения экологического преступления проводится проверка
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Пытались предотвратить паводок, но убили рыбуПытались предотвратить паводок, но убили рыбу
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Информация о массовой гибели рыбы в водоеме Красный куст на реке Казычка Бондарского района, который полностью обмелел, заинтересовала следователей регионального СУ СКР. Предварительно, по словам специалистов, рыба погибла не из-за того, что задохнулась, а её просто придавило льдом как бетонной плитой, так как уровень воды упал с семи метров до нуля. За уровнем воды обязан следить собственник гидротехнического сооружения.

- Следственными органами СУ СКР по Тамбовской области по факту возможного совершения экологического преступления начата доследственная проверка, - сообщили в региональном СКР. - В настоящее время к разбирательству привлечены специалисты и эксперты Главрыбвода, региональных управлений ветеринарии, Росприроднадзора, Россельхознадзора, взяты необходимые пробы, подсчитывается точный размер причиненного ущерба. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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