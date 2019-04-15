За сутки мошенники обманули еще двух тамбовчан на 56 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 09:38 2019-04-15T09:38:33+03:00

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Так, 14 апреля в дежурную часть обратилась 50-летняя жительница Тамбова. Женщина рассказала стражам порядка, что прочла на сайте "Авито" объявление о продаже комнаты по весьма приемлемой цене. Позвонила по указанному телефону и сказала, что готова купить недвижимость. Продавец сообщил ей, что покупатель на комнату уже есть, но еще подумает и перезвонит. Спустя немного времени ей позвонил продавец и сообщил, что если она отправит задаток в сумме 50 тысяч рублей, то комнату продадут именно ей.

- Обрадованная удачной покупкой тамбовчанка даже не предположила, что может стать жертвой обычных мошенников, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области. - Женщина перевела 50 тысяч и после этого уже не смогла дозвониться до продавца. За помощью она обратилась в полицию.

Еще одной жертвой мошенников 14 апреля стал 38-летний житель Моршанска. Под предлогом комиссионных сборов за одобренный ему кредит мужчина отправил злоумышленника 6 тысяч рублей. Известно, что мошенник звонил с нескольких телефонов из Санкт-Петербурга.

ИСТОЧНИК KP.RU