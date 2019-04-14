Жительница Тамбовской области неожиданно вернулась домой и узнала, что ее обокрали

СЕГОДНЯ 14:24 2019-04-14T14:24:31+03:00

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72-летняя жительница Тамбовской области решила проверить свой дом в селе Большая Липовица. Когда пенсионерка приехала на место, то обнаружила пропажу 10 000 рублей. Она хранила их в одной из комнат. Женщина вызвала полицейских, которые осмотрели жилище и выяснили, что воришка проник внутрь, разбив окно.

- В ходе подворного обхода и розыска был задержан 42-летний местный житель. Мужчину доставили в отдел полиции и опросили, выяснилось, что злоумышленник проник в дом еще 20 марта. Полученные преступным путем деньги он успел потратить полностью, - добавили в ГУ МВД по Тамбовской области.

Ранее задержанный не раз совершало схожие кражи. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU