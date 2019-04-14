Трассу «Тамбов - Северный обход города Тамбова» отремонтируют за 109 млн рублей

СЕГОДНЯ 12:46 2019-04-14T12:47:26+03:00

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В рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтируют трассу регионального значения «Тамбов - Северный обход города Тамбова» протяженностью 9,6 км на сумму 109 миллионов рублей. Эта дорога является единственным подъездом к аэропорту «Тамбов». С трассой федерального значения она образует транспортную артерию в направлении Москвы, Волгограда, Воронежа, Пензы.

В управлении автомобильных дорог и транспорта Тамбовской области рассказали, что во время ремонта ликвидируют образовавшиеся сдвиги асфальтобетонного покрытия, обрушение кромки проезжей части, колейность и трещины. Также исправят поперечные и продольные уклоны, уложат двухслойное асфальтобетонное покрытие с применением прогрессивных технологий. Кроме того, намечен ремонт 22 съездов на прилегающие улицы и обустройство карманов для общественного транспорта. Заменят барьерное ограждение на подходах к мосту через ручей Колывальня, установят недостающие сигнальные столбики и дорожные знаки, нанесут размету из термопластика. Работы планируется проводить без перекрытия дорожного движения. Сейчас объявлен конкурс на выбор подрядчика по проведению работ. Их начало запланировано на вторую половину мая.

Всего до года в Тамбовской области в рамках нацпроекта планируют привести в нормативное состояние 32,4 километра дорог, из которых 16,6 километра трасс регионального значения и 15,8 километра - автодороги Тамбова. В На эти цели выделено 613 миллионов рублей из федерального бюджета, 59 миллионов рублей - из областного бюджета и почти пять - из местного.

Программа «Безопасные и качественные автомобильные дороги» рассчитана до 2024 года. Общее финансирование проекта Тамбовской области составит почти 3,8 миллиарда рублей, из которых 500 миллионов рублей - областные средства. В результате будет приведено в порядок 138,4 километра дорог регионального значения и 83,5 километра автодорог местного значения.

ИСТОЧНИК KP.RU