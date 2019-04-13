2019-04-13T14:40:17+03:00
Общество

Паводок обошел Тамбовщину стороной

Уровень воды в реках начал снижаться
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Половодье в этом году практически не затронуло Тамбовскую область. В региональном управлении по охране окружающей среды и природопользованию сообщают, что на реках Савала, Битюг, Лесной Воронеж, Цна у села Кузьмино- Гать и у областного центра уровень воды больше не меняется. На остальных реках наблюдается падение уровня воды от 1 до 4 сантиметров.

- Обходчики и ремонтная бригада Тамбовского областного государственного бюджетного учреждения «Тамбовское водное хозяйство» в плановом порядке завершают работы по контролируемому сбросу воды в прудах и водохранилищах, - говорят в управлении. - Несмотря на то, что паводковый сезон подходит к концу, проблема нарушения техники безопасности эксплуатации гидротехнических сооружений, в частности самовольного открытия или закрытия задвижек, а также неконтролируемого сброса воды, остается актуальной. Неправомерные действия неустановленных лиц, открывших на максимум задвижку донного водовыпуска на пруду в Бондарском районе, в начале апреля привели к гибели рыбы. Материалы по данному факту переданы для рассмотрения в органы внутренних дел. Необходимо напомнить, что лица, нарушающие правила эксплуатации гидротехнических сооружений, могут быть привлечены к административной ответственности в соответствии со статьей 9.2. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Нарушение норм и правил безопасности гидротехнических сооружений», а в случае негативных последствий - к уголовной ответственности, а также к возмещению материального ущерба.

ИСТОЧНИК KP.RU

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