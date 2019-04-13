2019-04-13T14:27:21+03:00
Общество

Мэрия Тамбова год игнорирует предписание Госохраны, обязывающее сохранить дом Теннис

Бездействию чиновников дадут оценку в правоохранительных органах
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Работы по сохранению дома дворян Теннис, который является памятником регионального значения, должны были провести еще год назад. Как сообщили в управлении по государственной охране объектов культурного наследия Тамбовской области, охранное обязательство собственника объекта культурного наследия и акт технического состояния объекта со сроком проведения работ по сохранению памятника направлено региональным органом охраны в администрацию города Тамбова еще в апреле 2018 года.

Кроме того, в феврале этого года Госохрана направила в мэрию требование принять мер по предотвращению доступа посторонних лиц в дом Теннис, а также обязало администрацию сделать в здании временную кровлю, чтобы предотвратить разрушение памятника.

- Но до настоящего времени администрацией города Тамбова меры по сохранению объекта культурного наследия не приняты. В здании имеется свободный доступ, открыта входная дверь с центрального фасада, утрачены дверные и оконные заполнения со стороны дворовой территории, - сообщают в управлении Госохраны. - В связи с ухудшением технического состояния объекта культурного наследия орган охраны направил в администрацию города Тамбова акт технического состояния памятника c указанием принятия незамедлительных мер по сохранению объекта, в т.ч. проведения первоочередных консервационных и противоаварийных работ. Также управлением подготовлены материалы в правоохранительные органы для принятия процессуального решения.

Напомним, на минувшей неделе краевевд Олег Карнаухов обнаружил у дома Теннис вандалов, которые вырезали кирпичную кладку старинного здания. В произошедшем разбирается полиция.

Смотрите также: В Тамбове на старинный дом Теннис покушались вандалы

ИСТОЧНИК KP.RU

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