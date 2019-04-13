2019-04-13T14:07:02+03:00
Общество

Тамбовский школьник стал призёром Всероссийской олимпиады по английскому языку

Одним из лучших стал ученик 12-го лицея Даниил Кирш
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Даниил Кирш планирует поступить в один из лучших вузов страныДаниил Кирш планирует поступить в один из лучших вузов страныФото: Пресс-служба администрации Тамбовской области
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Тамбовский школьник Даниил Кирш стал призером Всероссийской олимпиады по английскому языку. Состязание проходило в Москве с 7 по 12 апреля. В нём участвовали 208 школьников из 70 регионов России. Свои знания ребята подтверждали в течение двух туров. Первое испытание включало в себя конкурс понимания письменной и устной речи, лексико-грамматический тест, задания на проверку социокультурной компетенции и конкурс письменной речи. На втором туре жюри оценивало навыки устной речи учеников. Ученик 10 класса МАОУ «Гимназия № 12 имени Г.Р. Державина» города Тамбова Даниил Кирш достойно представил Тамбовскую область на всероссийском уровне и вошёл в число призёров.

- Я буду пытаться поступить в вузы-лидеры: МГУ, МГИМО и ВШЭ, - рассказал Даниил Кирш. - Вряд ли это будет филологическое направление, скорее отдам предпочтение политике и международным отношениям.

Напомним, победители и призёры заключительного этапа имеют право на поступление в любой российский вуз без вступительных экзаменов на направления, соответствующие профилю олимпиады.

ИСТОЧНИК KP.RU

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