Тамбовчанке вручили награду Всероссийского конкурса врачей

СЕГОДНЯ 13:26 2019-04-13T13:56:46+03:00

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Тамбовский медик Татьяна Кречетова получила награду Всероссийского конкурса врачей – 2018. Церемония награждения на днях состоялась в Москве. Представительница городской клинической больницы имени Архиепископа Луки Тамбова, заведующая бактериологической лабораторией Татьяна Кречетова, заняла 3-е место в номинации "Лучший врач лабораторной диагностики".

За плечами Татьяны Кречетовой более 20 лет работы в медицине, в т.ч. 9 – в больнице имени Архиепископа Луки, из которых последние 4 года – в должности заведующей бактериологической лаборатории. При ее непосредственном участии лаборатории были освоены ряд новых современных диагностических методик (экспресс-тесты для определения ротовируса, стрептококков группы А и группы В, микробной обсемененности мочи, серологические методы исследования на туляремию, бруцеллез и кишечный иерсиниоз и др.), внедрена лабораторная информационная система для автоматизации деятельности лаборатории, налажено взаимодействие и выстроена система методического сопровождения всех поликлинических, стационарных, диагностических и вспомогательных подразделений учреждения. Кроме того, большое внимание в своей работе Татьяна Васильевна уделяет наставничеству и адаптации на рабочем месте молодых специалистов, а также поддержанию комфортного микроклимата в коллективе.

- Такие специалисты, как Татьяна Кречетова, составляют без преувеличения «золотой фонд» больницы, - считает главный врач ТОГБУЗ «ГКБ им. Арх. Луки г. Тамбова» Марина Македонская. - И мы все искренне рады, что ее профессионализм, активная жизненная позиция, неформальное отношение к работе, яркие организаторские способности и умение находить решение любых самых непростых и зачастую нестандартных ситуаций были по достоинству оценены на федеральном уровне.

Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU