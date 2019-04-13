2019-04-13T13:18:22+03:00
Общество

В Тамбове открылся фестиваль «Живая планета»

Жюри выберет лучших танцоров среди участников, приехавших из разных регионов страны
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В областном центре проходит межрегиональный фестивальВ областном центре проходит межрегиональный фестивальФото: Пресс-служба администрации Тамбовской области
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В Тамбове в учебном театре ТГУ имени Державина 13 апреля открылся II-ой Межрегиональный фестиваль-конкурс хореографического искусства «Живая планета». В этом году творческое соревнование приурочено к Году театра в России.

- В фестивале «Живая планета» участвуют хореографические коллективы из Рязанской, Воронежской, Пензенской, Московской, Саратовской, Липецкой и Тамбовской областей, а также республики Татарстан, - рассказали в пресс-службе администрации Тамбовской области. - Танцоры продемонстрируют свои исполнительские навыки в классическом, народном, современном, эстрадном и спортивном танце. Мастерство и профессионализм конкурсантов оценит независимое и компетентное жюри.

ИСТОЧНИК KP.RU

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