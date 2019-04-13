Тамбовчанка пожаловалась в полицию на сожителя, который угрожал ей ножом

СЕГОДНЯ 13:07 2019-04-13T13:07:43+03:00

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11 апреля в дежурную часть полиции МОМВД «Мичуринский» поступило сообщение от 45-летней женщины, которая рассказала, что у нее возник конфликт с сожителем. На место в село Заворонежское выехала следственно-оперативная группа. Опросив потерпевшую, полицейские выяснили, что во время ссоры 47-летний мужчина, держа в руке нож, угрожал убийством своей подруге. Сожителя задержали и доставили в отдел полиции. Кухонный нож в качестве вещдока был изъят и отправлен на экспертизу.

- Установлено, что задержанный уже не первый раз совершал подобные действия и имел проблемы с законом, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области. - В отношении жителя села Заворонежское возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

ИСТОЧНИК KP.RU