В Тамбове появились в продаже транспортные карты

СЕГОДНЯ 12:52 2019-04-13T12:52:30+03:00

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В Тамбове стартовали продажи общегражданских транспортных карт, которыми, так же как и социальными транспортными картами, можно оплачивать проезд в салонах городского общественного транспорта. Стоимость карты – 100 рублей, ее можно приобрести в филиалах ПАО «Сбербанк».

- На ней будет нулевой баланс. Пополнив баланс заранее, мы рекомендуем не меньше, чем за час, и можно будет уже ей пользоваться, - говорит директор «ООО «Транспортные платежные системы» Александр Сенин.

Напомним, система безналичной оплаты проезда в Тамбовской области действует с 1 марта, и как заявляет региональный оператор, ответственный за ее внедрение, запуск можно считать успешным. Первопроходцами безналичной оплаты проезда в Тамбове стали пассажиры льготных категорий. Как и при любом нововведении, на первых порах к оператору системы поступало много вопросов, но спустя месяц тамбовчане освоили новый способ платы за проезд. И теперь знают как проверять баланс карты, и как пополнять счет, хотя в процессе эксплуатации новой системы не обошлось без проблем.

- Если карта прикладывается и терминал на нее не реагирует, - такие были случаи, - это заводской брак, - объясняет Александр Сенин. - У нас пять карточек таких были и мы их изъяли, поменяли бесплатно. Если терминал никаким образом не реагирует на карты, то, скорее всего, карта в нерабочем состоянии и необходимо обратиться в службу поддержки. На десятки и сотни тысяч карт, которые сейчас выпущены, количество брака нами вычислено, и эти карты уже изъяты. Если он будут появляться еще, то здесь мы будем разбираться с каждым пассажиром отдельно.

Риск приобрести бракованную карту хоть и мал, но он есть, поэтому для подстраховки оператор системы рекомендует пассажирам иметь наличные средства для оплаты проезда. Важно помнить, что ответственность за бесперебойную работу терминала несет компания-перевозчик, а вот состояние и баланс карты – это зона ответственности пассажира. Телефон горячей линии по вопросам работы транспортных карт - 8-800-301-0-444.

ИСТОЧНИК KP.RU