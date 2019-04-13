2019-04-13T12:39:57+03:00
Происшествия

Мошенники пообещали тамбовчанке вернуть полмиллиона, вложенные в МММ

Женщина перечислила аферистам 215 тысяч рублей
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В полицию города Тамбов обратилась с заявлением о мошенничестве 78-летняя женщина. Сотрудникам полиции она пояснила, что ей позвонили неизвестные, которые возмещают потери обманутым вкладчиками финансовой пирамиды МММ. Но для получения всей суммы необходимо оплатить услуги юриста. Поверив мошенникам, доверчивая женщина несколько раз переводила деньги на указанный счет. В целом, пенсионерка перевела мошенникам 215 тысяч рублей. После того, как деньги были переведены, телефоны, с которых звонили аферисты, стали недоступны. Еще неделю она ждала и надеялась, что ей вернут полмиллиона рублей вложенных в МММ, затем обратились в полицию.

- По факту мошенничества проводится проверка, сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области. - Сотрудники устанавливают людей, причастных к совершению этого преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Паводок обошел Тамбовщину стороной
Мэрия Тамбова год игнорирует предписание Госохраны, обязывающее сохранить дом Теннис
Тамбовский школьник стал призёром Всероссийской олимпиады по английскому языку
Тамбовчанке вручили награду Всероссийского конкурса врачей
В Тамбове открылся фестиваль «Живая планета»
Тамбовчанка пожаловалась в полицию на сожителя, который угрожал ей ножом
В Тамбове появились в продаже транспортные карты
В Мичуринск доставили капсулу с землей с родины Юрия Гагарина
Тамбовчан приглашают сразиться в "Гоголь-квесте" за поездку в московский театр
На стройке в Тамбове нашли 8 мигрантов-нарушителей
В тамбовском доме культуры подростки распивали спиртные напитки
В Тамбовской области вынесли приговор "телефонному террористу", сообщившему о "минировании" школы
Тамбовский предприниматель пытался "подкупить" сотрудницу миграционного подразделения
Жительницу Тамбовщины обманули "представители банка" через "Одноклассники"
Жителей тамбовского села местное предприятие «закоптило» и засыпало пеплом
На Тамбовщине проснулись клещи
Полицейские вернули жителю Тамбовской области угнанный автомобиль
Тамбовчанин оборудовал домики для белок
В Тамбове 26 апреля состоится первая репетиция парада
Два тамбовчанина, украв из сейфа около 150 тысяч рублей, решили повторить "удачную авантюру"
Под Тамбовом столкнулись «Ford Transit», «Lifan» и «Mercedec Sprinter»: есть пострадавшие
В Тамбовской области легковушку «отрикошетило» в световую опору
В Тамбове отмывают 400 остановок
Обеспечить тамбовчан холодной водой планируют лишь в пятницу 12 апреля
В Тамбове поймали «сетевого» педофила: на его счету 12 жертв
Двое тамбовчан, снимавших дом, украли деньги у хозяйки
Жителю Тамбовщины, заказавшему через интернет запрещенные в РФ препараты, вынесли приговор