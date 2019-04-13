Мошенники пообещали тамбовчанке вернуть полмиллиона, вложенные в МММ

СЕГОДНЯ 12:39 2019-04-13T12:39:57+03:00

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В полицию города Тамбов обратилась с заявлением о мошенничестве 78-летняя женщина. Сотрудникам полиции она пояснила, что ей позвонили неизвестные, которые возмещают потери обманутым вкладчиками финансовой пирамиды МММ. Но для получения всей суммы необходимо оплатить услуги юриста. Поверив мошенникам, доверчивая женщина несколько раз переводила деньги на указанный счет. В целом, пенсионерка перевела мошенникам 215 тысяч рублей. После того, как деньги были переведены, телефоны, с которых звонили аферисты, стали недоступны. Еще неделю она ждала и надеялась, что ей вернут полмиллиона рублей вложенных в МММ, затем обратились в полицию.

- По факту мошенничества проводится проверка, сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области. - Сотрудники устанавливают людей, причастных к совершению этого преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU