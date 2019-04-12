2019-04-12T16:59:53+03:00
Общество

На стройке в Тамбове нашли 8 мигрантов-нарушителей

Полицейские проверяют иностранцев в рамках операции «Нелегал»
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В Тамбове нашли нелегальных мигрантовВ Тамбове нашли нелегальных мигрантов
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В Тамбовской области с 9 по 15 апреля проводится первый этап оперативно-профилактической операции «Нелегал-2019». Полицейские проверяют документы у иностранцев, обследуют места их работы.

- За три дня проведения операции сотрудниками органов внутренних дел проведено более 400 проверочных мероприятий, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области. - Проверено 1126 иностранных граждан. Выявлено 95 административных правонарушений (33 – связанных с нарушением режима пребывания (проживания), 55 – с нарушением правил осуществления трудовой деятельности, 7 – иных правонарушений). В административном порядке за пределы Российской Федерации выдворено 3 иностранных гражданина.

Во время одного из проверочных мероприятий полицейские обнаружили на стройке в Тамбове сразу 8 граждан Узбекистана, которые работали здесь без разрешительных документов. Иностранцы, а также их работодатель привлечены к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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