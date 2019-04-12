Тамбовчан приглашают сразиться в "Гоголь-квесте" за поездку в московский театр

СЕГОДНЯ 17:21 2019-04-12T17:25:32+03:00

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19 апреля в 19 часов в Тамбовской областной библиотеке имени Пушкина проведут "Библионочь". Главный приз акции - поездка на двоих в Москву с посещением премьерного спектакля "Обломов" в театре имени Маяковского.

- Стало известно и о том, кому достанется главный приз тамбовской "Библионочи-2019". Это будет знаток литературного творчества Гоголя и его театральных постановок. 1 апреля со дня рождения классика отечественной литературы исполнилось 210 лет. В областной библиотеке это событие отметили «Гоголевской неделей». Атмосфера мистики и волшебства произведений Гоголя продолжится 19 апреля в 19 часов, - сообщает управление культуры и архивного дела Тамбовской области.

Для любителей творчества писателя сотрудники библиотеки подготовили "Гоголь-квест". Победитель получит в подарок поезду в московский театр.

- Участие в квесте бесплатное. Регистрация - в соцсети "ВКонтакте". Количество мест ограничено, - отметили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU