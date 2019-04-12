2019-04-12T16:20:50+03:00
Происшествия

В тамбовском доме культуры подростки распивали спиртные напитки

Прокуратура потребовала привлечь к ответственности руководителя клуба
Ирина БУРЯКОВА
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В филиале Сосновского дома культуры, который расположен в селе Подлесное, произошел "пьяный инцидент". По данным прокуратуры Тамбовской области, там 27 марта после 10 часов вечера несовершеннолетние распивали спиртные напитки.

- В силу своих должностных обязанностей заведующий филиалом обязан принимать меры по пресечению фактов распития спиртных напитков в здании заведения, - отметили в региональной прокуратуре. - Отсутствие его на рабочем месте в то время, когда в помещении клуба находились отдыхающие, способствовало совершению правонарушения.

В представлении, внесенном в адрес директора МБУК «Сосновский районный Дом культуры», прокуратура потребовала принять меры по недопущению подобного впредь, а также рассмотреть вопрос о дисциплинарной ответственности заведующего филиалом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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