В Тамбовской области вынесли приговор "телефонному террористу", сообщившему о "минировании" школы

СЕГОДНЯ 15:51 2019-04-12T15:54:14+03:00

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Суд вынес приговор 48-летнему жителю Тамбовского района. Он признан виновным в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве, совершенном из хулиганских побуждений (статья 207 УК РФ).

25 января, находясь в состоянии алкогольного опьянения, этот тамбовчанин со своего сотового телефона позвонил в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Тамбовской области, сообщив ложную информацию о готовящемся взрыве школы в селе Кузьмино-Гать.

- Действия злоумышленника привели к нарушению нормального функционирование служб, привлеченных к проведению комплекса мероприятий по пресечению террористического акта и минимизации его последствий, - рассказали в прокуратуре Тамбовской области. - Общая сумма затраченных на это денежных средств составила почти 12 тысяч рублей.

Суд приговорил "телефонного террориста" к наказанию в виде 2 лет лишения свободы условно. Кроме того, с него будет взыскана вся суммы ущерба, причиненного его противоправными действиями.

ИСТОЧНИК KP.RU