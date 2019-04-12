Тамбовский предприниматель пытался "подкупить" сотрудницу миграционного подразделения

СЕГОДНЯ 15:26 2019-04-12T15:26:16+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тамбовской области следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 33-летнего жителя Мичуринска - индивидуального предпринимателя. Он обвиняется в попытке дать взятку должностному лицу (статья 291.2 УК РФ).

Так, по версии следствия, 8 февраля мичуринец в служебном кабинете пытался дать взятку в размере 10 тысяч рублей сотруднице подразделения по вопросам миграции УМВД. Чтобы она не возбуждала в отношении него административное дело за незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранных граждан.

- Денежные средства мужчина завернул в лист бумаги и вложил в свой паспорт, который положил на рабочий стол должностного лица. Сотрудница полиции от получения незаконного денежного вознаграждения отказалась, - отметили в пресс-службе СУ СК по Тамбовской области.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU