2019-04-12T14:58:59+03:00
Происшествия

Жительницу Тамбовщины обманули "представители банка" через "Одноклассники"

С ее карты списали все имеющиеся деньги
Ирина БУРЯКОВА
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11 апреля в дежурную часть обратилась 52-летняя жительница деревни Прудовка Сампурского района. Она пояснила полицейским, что стала жертвой мошенников, действующих в социальной сети.

- Вечером 11 апреля женщина просматривала свою страницу в социальной сети "Одноклассники" и нашла там сообщение от банка, клиентом которого она является. Представитель банка сообщил клиентке, что ей положена солидная сумма бонусных баллов за оплату картой банка при совершении покупок. Для этого необходимо сообщить реквизиты карты и бонусы будут тут же начислены, - сообщает пресс-служба УВМД по Тамбовской области.

Сельчанка сразу написала данные своей карты и стала ждать бонусов. Однако, вместо начисления денежной суммы, с ее карты были списаны все денежные средства - 8 тысяч 573 рубля. Женщина поняла, что стала жертвой мошенников и поспешила за помощью в полицию.

- Еще раз напоминаем гражданам, чтобы они не верили сомнительным сообщениям и звонкам, сулящим начисление денежных средств - будь то социальные сети, мобильные звонки и сообщения. Помните, банки никогда не просят сообщать им реквизиты банковских карт! Если у вас спрашивают персональные данные ваших банковских карт, это - мошенники!, - обратились к тамбовчанам в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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